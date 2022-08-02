Агент Карцева подтвердил, что полузащитник перейдет в «Динамо»

Агент полузащитника «Маккаби» Нетании Эдена Карцева Ави Нимни подтвердил, что хавбек перейдет в «Динамо».

По данным «СЭ», «Динамо» подпишет с игроком пятилетний контракт.

«Да, Карцев правда перейдет в «Динамо». Мы ведем переговоры. Завтра контракт может быть подписан», — цитирует Нимни в Sport24.

Московский клуб заплатит за 22-летнего игрока сборной Израиля 2,6 миллиона евро. Зарплата футболиста составит 500 тысяч евро в год.

20 процентов от следующей продажи игрока полагается предыдущему клубу Карцева «Маккаби» из Тель-Авива.

В прошлом сезоне футболист провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.