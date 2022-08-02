В «Динамо» ждут мексиканского гиганта. На родине его считают наследником легенды

Представляем Сесара Монтеса , который в ближайшее время должен стать игроком бело-голубых.

Европейская мечта

Мексиканцев в нашем чемпионате еще не было, что, в принципе, легко объяснимо. У Страны ацтеков одна из сильнейших и финансово благополучных лиг Нового Света. Высокие зарплаты, серьезная конкуренция в турнире, солидная посещаемость — все это позволяет мексиканским клубам сохранять ведущих игроков. Уезжают за границу те, кого удержать просто невозможно. При этом в Мексику едут хорошие легионеры из Южной Америки, а кого-то удается переманить даже из стремительно прогрессирующей американской МЛС.

Однако «Динамо» близко к тому, чтобы прорубить окно в Мексику, причем речь идет о такой заметной фигуре, как Сесар Монтес. 25-летний центральный защитник — двукратный победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ, чемпион и обладатель Кубка Мексики. Со сборной он выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ и стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио. А судя по стабильному месту в стартовом составе национальной команды, в конце года Монтеса ждет поездка на ЧМ-2022.

Кстати, на Игры-2020 защитник рисковал не попасть, так как Олимпиада сдвинулась на год вперед, и за это время ряд прошедших отбор футболистов вышли за рамки возрастного ценза. Монтес рассказывал, что очень переживал из-за этого, и был счастлив, когда в регламент внесли коррективы.

И это не первый случай, когда пандемия коронавируса повлияла на карьеру защитника. В феврале из-за положительного теста он пропустил старт клубного чемпионата мира и смог помочь «Монтеррею» только в утешительном матче за пятое место, забив при этом гол в ворота «Аль-Джазиры». А ранее ковид отложил отъезд Монтеса в Европу, где интерес к нему проявляли «Порту», «Аякс», «Вулверхэмптон» и «Галатасарай».

Сесар Монтес. Фото Соцсети

«Я верю, что скоро буду играть в Европе. Сегодня я работаю больше, чем когда-либо, потому что это моя мечта, и я не собираюсь выбрасывать ее из моей головы. Мне нужно улучшить многие футбольные вещи. Я самокритичен. Я должен изменить некоторые детали. В Европе есть очень профессиональные игроки, поэтому я не хочу начинать с нуля», — рассказывал Монтес о своих планах в интервью ESPN Deportes.

Кроме того, как сообщали мексиканские СМИ, потенциальных покупателей отпугивали финансовые запросы «Монтеррея» и отсутствие в контракте фиксированной суммы выкупа. Но при этом игрок и его агент очень уважительно относились к позиции клуба, воспитанником которого является Монтес. И когда футболист продлевал контракт, отказавшись от предложений ЦСКА и ПСВ, его желание уехать в Европу учитывалось.

Герой класико

«Монтеррей» открыл Монтесу дорогу в профессиональный футбол, куда юноша безуспешно пытался пробиться, побывав в «Тигрес», «Пумас» и «Пачуке». Зато в родном «Побладо Мигель Алеман» его подключили к основе в 16 лет, и когда команда из Эрмосильо пробилась в финальный раунд третьего дивизиона, рослого защитника заметили в игре со второй командой «Монтеррея».

Это был переломный момент, и тогда юноша в интервью Sports Triumph рассказал, что следовал полученному совету: «Идите за своими мечтами, пока они не сбудутся, и не позволяйте никому говорить вам, что вы не можете этого достичь».

Кстати, игровое амплуа Монтес выбрал сам. «Когда я был мальчишкой, то смотрел, как играет мой старший брат, и это всегда привлекало мое внимание. Так как я играл в бейсбол, я выбрал свою роль, потому что центральные защитники высокие, и это была позиция, на которой я выделялся», — вспоминал Монтес после вызова в юношескую сборную U-18.

Своим кумиром он называл легендарного Рафаэля Маркеса, еще не подозревая, что потом его будут называть потенциальным наследником капитана сборной, и он будет играть на его позиции в главной команде страны. Однако в академии «Монтеррея» ему сразу прочили большое будущее, а один из тренеров — Энрике Феррейра — говорил: «Найти игрока почти двухметрового роста, умеющего обращаться с мячом, непросто. А как человек он еще лучше. Отличный, дисциплинированный, образованный, скромный. У него есть характер и желание работать. Скоро он дебютирует в первом дивизионе».

Тот прогноз оказался точным, причем в первом же сезоне игравший под удивительными для футбола номерами (286, 282 и 255) Монтес получил приз лучшему новичку лиги. Плюс вошел в историю, забив первый гол в новом клубном стадионе в матче с «Бенфикой». «Мой папа был на трибунах, и все это посвящено моей семье», — делился эмоциями футболист.

А его продолжали хвалить в том числе и опытные одноклубники. «Он на правильном пути, и мы должны оставить его в покое. Позволить ему продолжать взрослеть и расти как игроку. Я вижу характеристики, которых нет у игроков в мексиканском футболе», — признавался участник ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины Хосе Мария Басанта.

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив

При росте 191 сантиметр игра головой — один из козырей Монтеса. Как у собственных ворот, так и у чужих. «Мой приоритет — защищаться, но приятно забивать, и мне удавалось забивать важные голы. Например, в класико», — говорил будущий динамовец Record.

То, что три из девяти голов Монтеса в чемпионате пришлись на огненные противостояния с «Тигрес», — показательный момент. И, возможно, в России мексиканец тоже станет грозой главных соперников «Динамо».