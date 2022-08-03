Шомуродова зовут в Англию, ЦСКА переманил таланта из Уругвая, «Динамо» подпишет Карцева
Шомуродов интересен «Вулверхэмптону»
По информации Il Messaggero, «Вулверхэмптон» следит за нападающим «Ромы» Элдором Шомуродовым. Также на форварда претендует «Болонья». Отмечается, что итальянцы готовы рассмотреть разные варианты трансфера: как аренду, так и полноценную сделку.
Контракт 27-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Ранее сообщалось, что узбекский игрок не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки.
«Насьональ» подтвердил переход Сосы в ЦСКА
Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско прокомментировал информацию о том, что ЦСКА оформил трансфер защитника Хоакина Сосы. Ранее об этом сообщал журналист Гонсало Рончи.
«ЦСКА правда выкупил 70 процентов прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде», — передает слова Тарамаско Sport24.
На счету Сосы 24 встречи за сборную Уругвая. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.
Депай покинет «Барселону»
По информации Mundo Deportivo, нападающий Мемфис Депай решил уйти из «Барселоны». Голландец не ощущает доверия со стороны тренерского штаба. Фаворитом в борьбе за форварда является «Ювентус».
Контракт 28-летнего футболиста действует до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
Пруцев станет игроком «Црвены Звезды»
По информации «Чемпионата», полузащитник «Сочи» Егор Пруцев подпишет контракт с «Црвеной Звездой». Как сообщает источник, личный контракт с футболистом уже согласован. Сторонам осталось договориться о сумме трансфера.
Ранее россиянин выступал за «Нефтехимик» и «Текстильщик». Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 300 тысяч евро.
«Оренбург» купил Флорентина
Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Габриэль Флорентин перешел в «Оренбург». В новой команде футболист будет выступать под 21-м номером. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне аргентинец провел 20 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Карцев — в «Динамо»
Агент полузащитника «Маккаби» Нетания Эдена Карцева Ави Нимни подтвердил, что его клиент станет игроком «Динамо». Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано на пять лет.
«Да, Карцев правда перейдет в «Динамо». Мы ведем переговоры. Завтра контракт может быть подписан», — передает слова Нимни Sport24.
Сумма трансфера составит 2,6 миллиона евро. Зарплата 22-летнего игрока составит 500 тысяч евро в год. 20 процентов от следующей продажи израильтянина получит предыдущий клуб Карцева — «Маккаби» Тель-Авив.