Шомуродова зовут в Англию, ЦСКА переманил таланта из Уругвая, «Динамо» подпишет Карцева

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Шомуродов интересен «Вулверхэмптону»

По информации Il Messaggero, «Вулверхэмптон» следит за нападающим «Ромы» Элдором Шомуродовым. Также на форварда претендует «Болонья». Отмечается, что итальянцы готовы рассмотреть разные варианты трансфера: как аренду, так и полноценную сделку.

Контракт 27-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Ранее сообщалось, что узбекский игрок не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки.

«Насьональ» подтвердил переход Сосы в ЦСКА

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско прокомментировал информацию о том, что ЦСКА оформил трансфер защитника Хоакина Сосы. Ранее об этом сообщал журналист Гонсало Рончи.

«ЦСКА правда выкупил 70 процентов прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде», — передает слова Тарамаско Sport24.

На счету Сосы 24 встречи за сборную Уругвая. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

Депай покинет «Барселону»

По информации Mundo Deportivo, нападающий Мемфис Депай решил уйти из «Барселоны». Голландец не ощущает доверия со стороны тренерского штаба. Фаворитом в борьбе за форварда является «Ювентус».

Контракт 28-летнего футболиста действует до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press

Пруцев станет игроком «Црвены Звезды»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Сочи» Егор Пруцев подпишет контракт с «Црвеной Звездой». Как сообщает источник, личный контракт с футболистом уже согласован. Сторонам осталось договориться о сумме трансфера.

Ранее россиянин выступал за «Нефтехимик» и «Текстильщик». Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 300 тысяч евро.

«Оренбург» купил Флорентина

Полузащитник «Архентинос Хуниорс» Габриэль Флорентин перешел в «Оренбург». В новой команде футболист будет выступать под 21-м номером. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне аргентинец провел 20 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Карцев — в «Динамо»

Агент полузащитника «Маккаби» Нетания Эдена Карцева Ави Нимни подтвердил, что его клиент станет игроком «Динамо». Как сообщает источник, соглашение будет рассчитано на пять лет.

«Да, Карцев правда перейдет в «Динамо». Мы ведем переговоры. Завтра контракт может быть подписан», — передает слова Нимни Sport24.

Сумма трансфера составит 2,6 миллиона евро. Зарплата 22-летнего игрока составит 500 тысяч евро в год. 20 процентов от следующей продажи израильтянина получит предыдущий клуб Карцева — «Маккаби» Тель-Авив.