Стал известен срок контракта полузащитника сборной Израиля Карцева с «Динамо»
По данным «СЭ», полузащитник «Маккаби» Нетании Эден Карцев подпишет с «Динамо» контракт на пять лет.
Ранее сообщалось, что срок соглашения составит три года.
Московский клуб заплатит за 22-летнего игрока сборной Израиля 2,6 миллиона евро. Зарплата футболиста составит 500 тысяч евро в год.
20 процентов от следующей продажи игрока полагается предыдущему клубу Карцева «Маккаби» из Тель-Авива.
В прошлом сезоне футболист провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
(Эли Швидлер)
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|
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|6.08
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|6.08
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|
ЦСКА – Факел
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|6.08
|20:00
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
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|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
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|17:30
|
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|
Ростов – Оренбург
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|7.08
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|
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|4
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Ростов
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|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
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Оренбург
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|Ж
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Краснодар
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