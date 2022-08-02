Стал известен срок контракта полузащитника сборной Израиля Карцева с «Динамо»

По данным «СЭ», полузащитник «Маккаби» Нетании Эден Карцев подпишет с «Динамо» контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что срок соглашения составит три года.

Московский клуб заплатит за 22-летнего игрока сборной Израиля 2,6 миллиона евро. Зарплата футболиста составит 500 тысяч евро в год.

20 процентов от следующей продажи игрока полагается предыдущему клубу Карцева «Маккаби» из Тель-Авива.

В прошлом сезоне футболист провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

(Эли Швидлер)