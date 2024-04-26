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Сегодня, 10:45

Корнеев эмоционально оценил игру «Пари НН» против «Локомотива»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев эмоционально отреагировал на игру «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Кутателадзе ты не видел? На 11-й минуте добежал, (использовано нецензурное слово), ковырнул с левой ноги. Он уже был, (использовано нецензурное слово), мертвый! Посмотреть на него — я не понимаю, че этот парень делает. «Нижний» усилился Марадишвили, (использовано нецензурное слово)! Ну это со смехом, (использовано нецензурное слово)! Этот Кучаев, (использовано нецензурное слово). Это что, (использовано нецензурное слово), вообще за усиление? И у них самая большая потеря... Этот, в центре поля... Черный! Майга!» — сказал Корнеев, обращаясь к Игорю Шалимову во время просмотра моментов игры «Пари НН» — «Локомотив» в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд. «Локомотив» (41) поднялся на четвертую строчку.

Игорь Корнеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 0 : 0
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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