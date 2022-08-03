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Сергей Семак: «Спартак» — не враг. Но для меня принципиальный соперник вдвойне»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Все тренеры — чемпионы России.
Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами.
Трофеи российских клубов в XXI веке.
Малком и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лучано Спаллетти и Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/7
Большое интервью главного тренера «Зенита», с которым он выиграл четыре чемпионских титула подряд.

Первая часть интервью — здесь.

13 июля Семак продлил контракт с сине-бело-голубыми — новое соглашение рассчитано на три года. Но в разговоре с Сергеем Богдановичем мы почти не затрагивали оперативные темы — больше хотелось понять принципы его работы и жизни вообще. 46-летний тренер отвечал подробно — эта беседа совсем не похожа на обязательные послематчевые пресс-конференции, когда многие специалисты стремятся отделаться двумя-тремя фразами и покинуть зал.

 
Сергей Семак. Сергей Семак: «Некоторые пытаются представить дело так, будто «Зенит» побеждает вполноги. Это глубокое заблуждение»

Рекорд

— Сейчас вы будете пытаться повторить рекорд Романцева — только он становился чемпионом России чаще вас и Валерия Газзаева. Однако при этом на фоне многочисленных интервью экс-футболистов и других экспертов создается ореол, что тренер Семак просто везунчик и чуть ли не дилетант в своем деле. А все титулы сине-бело-голубых — следствие только большого бюджета и самого дорогого состава в РПЛ. Как реагируете на такие реплики?

— У меня столько интересных дел в «Зените» и такая немаленькая, как всем известно, семья, что даже при самом большом желании я бы объективно не нашел достаточно времени для изучения всех этих оценок. Разумеется, есть круг людей, с которыми обсуждаю наши внутренние профессиональные вопросы и к которым прислушиваюсь — как по части критики, так и по части одобрения. Ну а в остальном... «Зенит» — очень популярный клуб, к тому же еще и выигрывающий несколько лет подряд чемпионство. Вполне логично, что вокруг него существует большой интерес и что о нем много говорят. Сильных часто не любят, их часто хотят пнуть на расстоянии, так что удивляться самым разношерстным мнениям не приходится.

Четыре чемпионства — второй результат в истории
Сергей Семак начал работу в «Зените» перед началом сезона-2018/19. За четыре года под его руководством сине-бело-голубые ни разу не отдали никому чемпионский титул. По числу золотых тренерских медалей в российской истории Семак делит второе место с Валерием Газзаевым. Чаще побеждал только Олег Романцев, который приводил «Спартак» на вершину восемь раз.
(Кирилл Бурдаков)

Все тренеры — чемпионы России.
Все тренеры — чемпионы России.
 

— А какой вы тренер — мягкий, гибкий, жесткий? Впрочем, в последнее точно мало кто верит: мол, Семак — фигура зависимая, прежде всего от финансирования, ну и вообще от кучи всяких обстоятельств.

— Не знаю, кто и каким тренером видит меня со стороны, надо спрашивать у других. Наверное, всего должно быть в меру. Я готов и люблю общаться с футболистами, доносить до них свою точку зрения и выслушивать контраргументы. Если есть возможность найти компромисс в той или иной ситуации, то всегда его ищу. Но при этом игроки должны понимать, что нельзя пересекать некую черту в общении с тренерским штабом и в своем поведении в целом. Каждый должен понимать, какая у него роль в команде, и уважать при этом окружающих.

 
Сергей Семак. У «Зенита» не осталось конкурентов, а у Семака — внутренних проблем. И это плохая новость

— За четыре сезона в «Зените» вы не раз сталкивались с непростыми обстоятельствами внутри коллектива, хотя мало что попадало в СМИ благодаря умению не выносить сор из избы. В чем главный рецепт того, что всякий раз вам удавалось купировать проблемы?

— Любая футбольная команда — живой организм. И без каких-то проблем ни одна раздевалка в мире обойтись не может. Я ведь сам долго был футболистом, так что помню, какие вокруг случались нарушения дисциплины. Вопрос не в том, что их не должно быть (это утопия!), а в том, как правильно выходить из той или иной ситуации. У нас с руководством клуба есть некий общий алгоритм решения проблем, которым мы и пользуемся. По части отношения к игре и по самоотдаче в тренировочном процессе у меня не было за эти годы особых претензий к ребятам, ну а разные бытовые моменты... Как вы правильно заметили в вопросе, сор из избы мы не выносим.

По трофеям Семак уступает только легендам
Суперкубок-2022 — восьмой трофей «Зенита» под руководством Сергея Семака. Ранее он выиграл с сине-бело-голубыми четыре чемпионства, один Кубок России и два Суперкубка страны. По общему числу успехов в разных турнирах с клубами РПЛ Семак занимает четвертое место. Больше только у трех экс-тренеров нашей сборной: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11, у Юрия Семина — 12.
(Кирилл Бурдаков)

Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами.
Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами.
 

Бразильцы

— Те, кто вас не любит, или те, кто вам просто завидует, нередко приводят такой тезис: при Семаке не развиваются молодые футболисты, а собственные воспитанники «Зенита» или просто питерские парни вовсе не имеют шансов пробиться в состав. Что ответите: где новые Аршавины, Кержаковы?

— Ну, Кержаков-то у нас есть, ведь Миша не сдается и держит марку. Сейчас бьется за право стать основным голкипером Одоевский. Кузяев — основной и в «Зените», и в сборной России. Чистяков, Сутормин, Круговой — они ведь тоже свои воспитанники, есть и другие ребята, которые были у нас, а сейчас выступают в других командах РПЛ, потому что им нужно расти, получать постоянную практику.

 
Родриго, Клаудиньо, Дуглас Сантос и&nbsp;Квинси Промес. Домашний эшафот «Зенита», две крупные победы «Спартака» подряд впервые за 11 лет. И голы, голы, голы!

Новый Аршавин и новый Саша Кержаков? Такие, кто по молодости себя проявляет, а потом подтверждает класс на протяжении всей карьеры, вообще в нашем футболе редкость, и не только для Петербурга. А аргумент, что мы не даем шансов молодежи, — это лукавство. Парадокс-то как раз состоит в том, что нынешнее поколение получает их больше, чем мы в свое время. Да-да, именно так, а не наоборот! Когда я начинал карьеру, у нас были такие жесткие отбор и конкуренция, что тебе могли дать два-три матча на выживание, а потом безжалостно отсечь.

Сегодня же ребятам иной раз предоставляют целые месяцы на самоутверждение в надежде на их прогресс: нет той базы подготовки, которая имелась когда-то, того соперничества за место в основе. Так что молодым трудно пробиться не потому, что им изначально не доверяют, а потому, что они не могут выиграть конкуренцию. Ну и потом каждый случай все равно индивидуален. Так происходило и в моей юности, так остается и теперь.

Малком и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Малком и Сергей Семак.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А вы не считаете, что в условиях нынешней изоляции российского футбола тот же «Зенит» мог бы ограничить количество бразильцев и увеличить число доморощенных?

— У каждого клуба своя стратегия. Кто-то вынужден или желает делать ставку на воспитание и прогресс подрастающего поколения. А кто-то нацелен на титулы, что не исключает введения в состав молодых, но не отменяет основной ставки на тех, кто сильнее и конкурентоспособнее на сегодняшний день. Вы думаете, что из-за временной изоляции юные россияне вот так в одночасье сделают скачок и станут звездами? Было бы прекрасно — но наивно в подобное верить. Другое дело, что надо еще больше сил и средств вкладывать в детско-юношеский футбол, вот здесь спорить бессмысленно!

 
Гильермо Варела, Клаудиньо, Виктор Мозес. Легионеры РПЛ: «Зенит» увеличил число бразильцев, «Спартак», ЦСКА и другие теряют иностранцев

— И все-таки ваши бразильцы не дают покоя многим. Не перебор ли их в коллективе? Не может ли это в итоге стать проблемой?

— Проблема для такого клуба, как «Зенит», — это отсутствие результата, а не количество бразильцев. Наша общая задача — его добиваться. Понятно, что при этом болельщики ждут и красивого футбола. И нам, конечно, есть над чем работать в данном направлении.

— Но вам не доведется выступить в Лиге чемпионов-2022/23 с этими веселыми и многочисленными бразильцами...

— Не думаю, что имеет смысл долго об этом рассуждать. Мы не сыграем там по причинам, которые от нас не зависят. Нужно исходить из того, что есть, а не из того, что могло бы быть. Рады, что бразильские ребята продлили контракты с «Зенитом». И надеемся, что изоляция от европейских турниров все-таки не станет длительной.

Лучано Спаллетти и Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Лучано Спаллетти и Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Предшественники

— Перед стартом нынешнего сезона «Зенит» называли безусловным фаворитом. Перед вами стоит задача взять золото, по-другому сейчас и быть не может. А какие цели ставились руководством, когда вы только пришли на фоне пятого места при Роберто Манчини? И возникали ли другие варианты продолжения карьеры после успешного сезона с «Уфой», когда башкирская команда финишировала шестой в чемпионате-2017/18 и впервые в истории отобралась в Лигу Европы?

— Когда наш тренерский штаб пришел в «Зенит», перед нами поставили задачу сразу вернуть команду в Лигу чемпионов. Жесткой установки с ходу победить в РПЛ тогда не было. Что касается других предложений, то они поступали. И не одно. Но я благодарен руководству клуба и лично Алексею Борисовичу Миллеру за приглашение в Петербург.

— А если вернуться еще на несколько лет назад, то когда вы вообще решили стать тренером? Вернее, сначала ассистентом.

— Когда пришло время заканчивать в «Зените», у меня появились варианты продолжения карьеры игрока. Но Лучано Спаллетти предложил войти в его тренерский штаб, за что я ему, конечно, до сих пор благодарен. Очень хорошо помню, что поначалу не представлял себя в перспективе главным тренером: когда смотрел на Лучано в самолете после неудачных матчей и видел, как он физически и морально переживает, пропадало всякое желание думать о самостоятельной работе. Но вот потом как-то втянулся в процесс и созрел для того, чтобы рискнуть. Когда возник вариант с «Уфой», сказал себе: этот шанс упускать нельзя, надо понять, чего ты стоишь как главный. Надо вообще понять, готов ты к этому или нет.

 
Сергей Семак. Семак — действительно гений. Надо осознать это

— Насколько важным фактором для вас стала работа именно под началом Спаллетти?

— Это очень важный, ключевой момент в моей тренерской биографии. Сотрудничество с Лучано — бесценный опыт. Но и совместный труд с Андре Виллаш-Боашем и Мирчей Луческу многое дал мне как начинающему тренеру. Ну и, конечно, работа в сборной России — сначала с Фабио Капелло, а затем с Леонидом Викторовичем (Слуцким. — Прим. Г.К.) — немало добавила. Да, у меня не самая короткая футбольная карьера, и я много чего повидал, но быть игроком — это одно, а стать одним из представителей тренерского штаба — совсем другое. Это принципиально иной опыт, к которому, кстати говоря, себя изначально не готовил. И если бы не Лучано, то не знаю, как бы все дальше повернулось.

— То есть клише про конспекты, которые годами писал золотой медалист и будущий тренер Сергей Семак, не работает?

— Не работает (смеется). Мне повезло поиграть под началом разных сильных специалистов, и какие-то интересные вещи для себя подсознательно отмечал. Но конспектов не вел. Честно говоря, не уверен, что это имело бы для меня впоследствии большой практический смысл. Подобные записи мне заменила работа в роли ассистента в разных тренерских штабах. Вот там я с головой окунулся во все те детали, которые не понять, пока ты сам выходишь на поле, сколько бы ты конспектов ни написал! Впрочем, это мое личное мнение, которое никому не навязываю.

 
Сергей Семак. Семак — топ для России. С «Зенитом» он может побить рекорд «Спартака»

— Очевидно, что вы очень цените то время, которое провели в роли ассистента. Теперь вы сами главный тренер, и у вас просто море помощников — десять, включая специалиста по аналитике. Многие не понимают, почему их так много. Поясните?

— Если мы говорим об индивидуализации и специализации, то современный футбол ушел далеко от того, когда я начинал. Солидный тренерский штаб в «Зените» — это возможность делать больше и лучше. Разумеется, главный тренер должен согласовывать количество ассистентов с клубом. Я очень ценю работу своих коллег и прекрасно понимаю, что все наши успехи — общая заслуга всего тренерского штаба и всего нашего персонала. И я уверен, что любой из тех ребят, которые мне помогают, мог бы при желании уйти на самостоятельную работу.

Футболисты «Зенита». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Футболисты «Зенита».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Серия

— Матчами против «Химок», «Крыльев» и «Локомотива» вы начали поход за пятым подряд чемпионским титулом. А в общей сложности у вас сегодня уже восемь трофеев в роли главного тренера «Зенита». Самый свежий из них — национальный Суперкубок. Вашим соперником был «Спартак». Чем объясните, что за эти четыре с небольшим сезона красно-белые ни разу не побеждали сине-бело-голубых?

— «Спартак» — принципиальный соперник для «Зенита» и наших болельщиков. Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал еще и за ЦСКА. Подчеркну — мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг. Это совершенно разные вещи! Борьба на поле — это одно, а общение за его пределами — совсем другое. И мне понравилось, что накануне Суперкубка на старом добром «Петровском» состоялась встреча ветеранов и легенд двух команд, это прекрасная инициатива!

Рад, что довелось обняться и немного пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, которого очень уважаю как специалиста и человека. У меня хорошие отношения со многими экс-спартаковцами, и я, конечно, присоединяюсь к тем, кто скорбит об уходе из жизни Георгия Ярцева — он только что сидел у кромки поля «Петровского» вместе с Романцевым... Если же говорить о нашей беспроигрышной серии со «Спартаком», то она приятна, но не более того. Каждый матч — отдельная история. И следующая встреча — уже новая глава.

 
Вендел обнимает Клаудиньо после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. 5:0! «Зенит» растерзал «Локомотив»

— За годы, что вы работаете в «Зените», в «Спартаке» сменилось пять тренеров. Вам доводилось общаться в неформальной обстановке с кем-то из них?

— Честно говоря, при моем графике жизни крайне редко получается побеседовать с коллегами из других команд вне стадионов. Разве что пересекаемся где-то на сборах, но и это случается не так часто. А еще давайте вспомним, что из-за пандемии подобное общение вообще долгое время сводилось к минимуму. Если же говорить именно про «Спартак», то вот с Массимо Каррерой мне как-то довелось однажды поужинать в центре Петербурга. От того разговора остались приятные впечатления.

— Когда-то «Зенит» не считался конкурентом «Спартаку». В последние лет десять за редким исключением в борьбе за трофеи все наоборот. Насколько вам не хватает именно красно-белых в роли главного антагониста? Имею в виду не соцсети, а сам футбол.

— Дело не только в «Спартаке». А те же ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» разве не должны быть претендентами на первое место и на медали? Конечно, хотим выигрывать титулы, но чем жестче при этом конкуренция для нас, тем мы сами будем становиться сильнее, а чемпионат интереснее.

«Зенит» — самый титулованный клуб России в XXI веке
В XXI веке «Зенит» взял в общей сложности 22 трофея. Это лучший результат среди всех российских команд. На один титул от сине-бело-голубых отстает ЦСКА, на 10 — «Локомотив». «Спартак» и «Рубин» праздновали успех по пять раз, «Ростов», «Терек» и «Тосно» — по одному.
(Кирилл Бурдаков)

Трофеи российских клубов в XXI веке.
Трофеи российских клубов в XXI веке.
 

Мечта

— Совсем недавно объявлено, что вы продлили контракт с «Зенитом» на целых три года. Тем, кто советует вам взять для чистоты эксперимента «Химки» или «Крылья Советов», чтобы добыть золото с ними, придется еще так долго ждать и терпеть «везунчика» Семака в Петербурге.

— Знаете, до сих пор жизнь сама подводила меня к тому или иному повороту судьбы. Переходы из одной команды в другую, а затем трансформация из футболиста в тренера-ассистента и из ассистента в главного тренера случались как-то органично: я ничего заранее не загадывал, включая появление в своем нынешнем клубе. Так что и сейчас загадывать ничего не буду. Рад, что продолжаю работать в «Зените», с которым хочется выигрывать новые трофеи. Мотивации для этого у меня по-прежнему достаточно.

— Тогда заключительный вопрос. Если у вас все так органично складывается в футбольной карьере, то кем вы хотели стать в детстве? Может быть, именно та мечта помогла проложить такой органичный профессиональный путь, начало которому положила золотая медаль в школе?

— Да, медаль была. И мечта была — лет в пять или шесть. Но вряд ли именно она как-то помогла мне в футболе. Я ведь хотел стать космонавтом, в итоге вот стал главным тренером «Зенита». Впрочем, кто знает: может, то стремление к чему-то далекому, трудноосуществимому и помогает мне двигаться вперед, ставя перед собой новые цели?

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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