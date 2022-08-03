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Полузащитник Карцев прилетел в Москву для подписания контракта с московским «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», израильский полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карцев прилетел в Москву для подписания контракта с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что футболист прилетит в столицу в сопровождении своих агентов Ави Нимни и Боаза Горена.

По данным «СЭ», «Динамо» подпишет с игроком пятилетний контракт.

Сумма выплаты «Динамо» клубу из Нетании составит 2,8 миллиона евро. 22-летний полузащитник сборной Израиля будет зарабатывать 550 тысяч евро за сезон с надбавкой в 10 процентов в каждый последующий.

В прошлом сезоне футболист провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

(Эли Швидлер)

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ФК Динамо (Москва)
Эден Карцев
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