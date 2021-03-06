В РПЛ рассказали о принципах составления календаря чемпионата на апрель и май
Глава службы коммуникаций РПЛ Дмитрий Зеленов рассказал о принципах составления календаря чемпионата на апрель и май.
«В этом году два больших праздника — Пасха и День Победы — выпадают на два воскресенья подряд (2 и 9 мая), поэтому потребовалось некоторое время, чтобы согласовать календарь оставшихся матчей Тинькофф РПЛ с правоохранительными органами.
В целом при составлении календаря мы старались придерживаться следующих принципов:
— Каждый уикенд по возможности завершается матчем повышенного интереса;
— Участники БЕТСИТИ Кубка России должны быть в равных условиях и сохранять недельный цикл подготовки.
9 мая матчи не проводятся в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Победы», — сказал Зеленов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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