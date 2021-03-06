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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В РПЛ рассказали о принципах составления календаря чемпионата на апрель и май

21:18

Глава службы коммуникаций РПЛ Дмитрий Зеленов рассказал о принципах составления календаря чемпионата на апрель и май.

«В этом году два больших праздника — Пасха и День Победы — выпадают на два воскресенья подряд (2 и 9 мая), поэтому потребовалось некоторое время, чтобы согласовать календарь оставшихся матчей Тинькофф РПЛ с правоохранительными органами.

В целом при составлении календаря мы старались придерживаться следующих принципов:

— Каждый уикенд по возможности завершается матчем повышенного интереса;

— Участники БЕТСИТИ Кубка России должны быть в равных условиях и сохранять недельный цикл подготовки.

9 мая матчи не проводятся в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Победы», — сказал Зеленов.

РПЛ опубликовала календарь до конца чемпионата

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