КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 375 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 375 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тысяч рублей, за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тысяч рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тысяч рублей, а за скандирования — на 100 тысяч рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей, а также за неправомерные действия зрителей — на 100 тысяч рублей", — цитирует ТАСС Григорянца.

Глава КДК объяснил, в чем заключались неправомерные действия болельщиков «Спартака».

«За баннером они устраивали драки и потасовки — мы смотрели видеоматериалы, представленные министерством внутренних дел и увидели, что было за баннером. Это неправомерные действия зрителей в соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента РФС и постановлением правительства № 1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Это серьезное нарушение», — добавил Григорьянц.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 41 очком, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. «Динамо» с 36 очками идет на седьмой строчке.