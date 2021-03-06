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РПЛ опубликовала календарь до конца чемпионата

21:07

РПЛ на официальном сайте опубликовала календарь матчей до конца чемпионата России. Последний тур пройдет 16 мая.

24-й тур

3 апреля (суббота)

14:00 «Ротор» — «Локомотив»
16:30 «Рубин» — «Сочи»
16:30 «Краснодар» — «Ахмат»
19:00 «Динамо» — «Уфа»

4 апреля (воскресенье)

14:00 «Урал» — «Арсенал»
16:30 «Тамбов» — ЦСКА
19:00 «Ростов» — «Спартак»

5 апреля (понедельник)

19:00 «Зенит» — «Химки»

7-8 апреля — 1/4 финала Бетсити-Кубка России

25-й тур

10 апреля (суббота)

14:00 «Химки» — «Тамбов»
16:30 «Уфа» — «Ахмат»
19:00 «Ростов» — «Рубин»

11 апреля (воскресенье)

14:00 «Арсенал» — «Краснодар»
16:30 «Динамо» — «Урал»
16:30 «Сочи» — «Зенит»
19:00 «Локомотив» — «Спартак»

12 апреля (понедельник)

19:00 ЦСКА — «Ротор»

26-й тур

17 апреля (суббота)

14:00 «Ахмат» — «Химки»
16:30 «Ротор» — «Динамо»
16:30 «Локомотив» — «Ростов»
19:00 «Краснодар» — «Зенит»

18 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» — «Рубин»
14:00 «Арсенал» — «Тамбов»
16:30 «Сочи» — ЦСКА
19:00 «Спартак» — «Уфа»

21-22 апреля — 1/2 финала Бетсити-Кубка России

27-й тур

24 апреля (суббота)

14:00 «Урал» — «Ахмат»
16:30 «Зенит» — «Ротор»
19:00 «Динамо» — «Химки»
19:00 «Тамбов» — «Локомотив»

25 апреля (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Сочи»
16:30 «Спартак» — ЦСКА
16:30 «Ростов» — «Арсенал»
19:00 «Рубин» — «Краснодар»

28-й тур

1 мая (суббота)

14:00 «Ротор» — «Ахмат»
14:00 «Химки» — «Урал»
16:30 ЦСКА — «Уфа»
19:00 «Краснодар» — «Сочи»

2 мая (воскресенье)

14:00 «Рубин» — «Динамо»
16:30 «Ростов» — «Тамбов»
19:00 «Зенит» — «Локомотив»

3 мая (понедельник)

16:30 «Арсенал» — «Спартак»

29-й тур

7 мая (пятница)

18:00 «Ахмат» — «Тамбов»
20:00 «Сочи» — «Ротор»

8 мая (суббота)

14:00 «Уфа» — «Зенит»
16:30 «Арсенал» — «Рубин»
16:30 «Локомотив» — «Динамо»
19:00 ЦСКА — «Краснодар»

10 мая (понедельник)

16:30 «Урал» — «Ростов»
19:00 «Спартак» — «Химки»

12 мая — финал Бетсити-Кубка России

30-й тур

16 мая (воскресенье)

14:00 «Ростов» — «Краснодар»
14:00 «Ахмат» — «Спартак»
14:00 «Динамо» — ЦСКА
14:00 «Локомотив» — «Урал»
14:00 «Тамбов» — «Зенит»
14:00 «Рубин» — «Ротор»
14:00 «Уфа» — «Арсенал»
14:00 «Химки» — «Сочи»

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26301.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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