РПЛ опубликовала календарь до конца чемпионата
РПЛ на официальном сайте опубликовала календарь матчей до конца чемпионата России. Последний тур пройдет 16 мая.
24-й тур
3 апреля (суббота)
14:00 «Ротор» — «Локомотив»
16:30 «Рубин» — «Сочи»
16:30 «Краснодар» — «Ахмат»
19:00 «Динамо» — «Уфа»
4 апреля (воскресенье)
14:00 «Урал» — «Арсенал»
16:30 «Тамбов» — ЦСКА
19:00 «Ростов» — «Спартак»
5 апреля (понедельник)
19:00 «Зенит» — «Химки»
7-8 апреля — 1/4 финала Бетсити-Кубка России
25-й тур
10 апреля (суббота)
14:00 «Химки» — «Тамбов»
16:30 «Уфа» — «Ахмат»
19:00 «Ростов» — «Рубин»
11 апреля (воскресенье)
14:00 «Арсенал» — «Краснодар»
16:30 «Динамо» — «Урал»
16:30 «Сочи» — «Зенит»
19:00 «Локомотив» — «Спартак»
12 апреля (понедельник)
19:00 ЦСКА — «Ротор»
26-й тур
17 апреля (суббота)
14:00 «Ахмат» — «Химки»
16:30 «Ротор» — «Динамо»
16:30 «Локомотив» — «Ростов»
19:00 «Краснодар» — «Зенит»
18 апреля (воскресенье)
12:00 «Урал» — «Рубин»
14:00 «Арсенал» — «Тамбов»
16:30 «Сочи» — ЦСКА
19:00 «Спартак» — «Уфа»
21-22 апреля — 1/2 финала Бетсити-Кубка России
27-й тур
24 апреля (суббота)
14:00 «Урал» — «Ахмат»
16:30 «Зенит» — «Ротор»
19:00 «Динамо» — «Химки»
19:00 «Тамбов» — «Локомотив»
25 апреля (воскресенье)
14:00 «Уфа» — «Сочи»
16:30 «Спартак» — ЦСКА
16:30 «Ростов» — «Арсенал»
19:00 «Рубин» — «Краснодар»
28-й тур
1 мая (суббота)
14:00 «Ротор» — «Ахмат»
14:00 «Химки» — «Урал»
16:30 ЦСКА — «Уфа»
19:00 «Краснодар» — «Сочи»
2 мая (воскресенье)
14:00 «Рубин» — «Динамо»
16:30 «Ростов» — «Тамбов»
19:00 «Зенит» — «Локомотив»
3 мая (понедельник)
16:30 «Арсенал» — «Спартак»
29-й тур
7 мая (пятница)
18:00 «Ахмат» — «Тамбов»
20:00 «Сочи» — «Ротор»
8 мая (суббота)
14:00 «Уфа» — «Зенит»
16:30 «Арсенал» — «Рубин»
16:30 «Локомотив» — «Динамо»
19:00 ЦСКА — «Краснодар»
10 мая (понедельник)
16:30 «Урал» — «Ростов»
19:00 «Спартак» — «Химки»
12 мая — финал Бетсити-Кубка России
30-й тур
16 мая (воскресенье)
14:00 «Ростов» — «Краснодар»
14:00 «Ахмат» — «Спартак»
14:00 «Динамо» — ЦСКА
14:00 «Локомотив» — «Урал»
14:00 «Тамбов» — «Зенит»
14:00 «Рубин» — «Ротор»
14:00 «Уфа» — «Арсенал»
14:00 «Химки» — «Сочи»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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