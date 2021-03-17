Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения по нарушениям в матчах 22-го тура Тинькофф-чемпионата Росссии. Больше всего штрафов клубы снова выплатили по нарушениям санитарного регламента: в общей сложности 570 тысяч рублей.

За различные нарушения санитарного регламента оштрафованы «Динамо» (50 тысяч), «Спартак» (50 тысяч), «Химки» (40 тысяч), «Ростов» (50 тысяч), «Арсенал» (40 + 170 тысяч), ЦСКА (50 тысяч), «Локомотив» (50 тысяч), «Зенит» (50 тысяч), а также четыре футболиста «Ростова»: Хорен Байрамян, Армин Гигович, Матиас Норманн и Дмитрий Полоз (по 5 тысяч).

Кроме того, «Динамо» заплатит за скандирование фанатами оскорбительных выражений 80 тысяч, а «Спартак» — 100 тысяч. Также красно-белые оштрафованы за неправомерные действия фанатов на 100 тысяч, а за пиротехнику — на 125 тысяч.

За оскорбительные выражения фанатов «Ростов» выплатит 50 тысяч, «Локомотив» — 100 тысяч, «Рубин» — 20 тысяч.

За выход за пределы технической зоны 10 тысяч выплатит старший тренер «Арсенала» Юрий Ковтун, за бросание фанатами пиротехники ЦСКА заплатит 50 тысяч, «Зенит» же оштрафован за использование болельщиками пиротехники на 5 тысяч.

Наконец «Арсенал» заплатит еще 100 тысяч за неподобающее поведение команды (два удаления в матче), а «Локомотив» выплатит за «иные нарушения регламента» (нарушение наименования клуба) 20 тысяч.