«Спартак» и ЦСКА сыграют 25 апреля
В субботу, 6 марта, РПЛ опубликовала календарь до конца чемпионата.
Дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре пройдет 25 апреля.
27-й тур
24 апреля (суббота)
14:00 «Урал» — «Ахмат»
16:30 «Зенит» — «Ротор»
19:00 «Динамо» — «Химки»
19:00 «Тамбов» — «Локомотив»
25 апреля (воскресенье)
14:00 «Уфа» — «Сочи»
16:30 «Спартак» — ЦСКА
16:30 «Ростов» — «Арсенал»
19:00 «Рубин» — «Краснодар»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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