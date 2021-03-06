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«Спартак» и ЦСКА сыграют 25 апреля

21:16
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В субботу, 6 марта, РПЛ опубликовала календарь до конца чемпионата.

Дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре пройдет 25 апреля.

27-й тур

24 апреля (суббота)

14:00 «Урал» — «Ахмат»
16:30 «Зенит» — «Ротор»
19:00 «Динамо» — «Химки»
19:00 «Тамбов» — «Локомотив»

25 апреля (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Сочи»
16:30 «Спартак» — ЦСКА
16:30 «Ростов» — «Арсенал»
19:00 «Рубин» — «Краснодар»

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