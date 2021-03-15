Выбери лучшего игрока 22-го тура РПЛ

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 22-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Нападающий «Спартака» Александр Соболев: победный гол в матче с «Динамо» (2:1)

— Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов: три голевых передачи в игре с «Сочи» (3:1)

— Хавбек «Арсенала» Владислав Пантелеев: гол + пас в матче с ЦСКА (2:1)

— Полузащитник «Рубина» Денис Макаров: гол + пас в матче с «Уфой» (3:0)

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