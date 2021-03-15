Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Выбери лучшего игрока 22-го тура РПЛ

21:20
Выбери лучшего игрока 22-го тура РПЛ. Фото "СЭ"
Выбери лучшего игрока 22-го тура РПЛ. Фото "СЭ"
Теги:

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 22-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Нападающий «Спартака» Александр Соболев: победный гол в матче с «Динамо» (2:1)
— Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов: три голевых передачи в игре с «Сочи» (3:1)
— Хавбек «Арсенала» Владислав Пантелеев: гол + пас в матче с ЦСКА (2:1)
— Полузащитник «Рубина» Денис Макаров: гол + пас в матче с «Уфой» (3:0)

Голосуй в Instagram «СЭ»!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир