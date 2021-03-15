Выбери лучшего игрока 22-го тура РПЛ
21:20
Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 22-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:
— Нападающий «Спартака» Александр Соболев: победный гол в матче с «Динамо» (2:1)
— Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов: три голевых передачи в игре с «Сочи» (3:1)
— Хавбек «Арсенала» Владислав Пантелеев: гол + пас в матче с ЦСКА (2:1)
— Полузащитник «Рубина» Денис Макаров: гол + пас в матче с «Уфой» (3:0)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
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