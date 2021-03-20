Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Не хочется ломать карьеру Сиденкову. Он пропустит две игры». Глава судейского комитета РФС о скандальном матче «Химки» — «Ростов»

16:20
Иван Сиденков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Сиденков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал «СЭ» о решении ЭСК по матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Ростов» (1:0). Арбитры не засчитали гол форварда дончан Али Соу.

12&nbsp;марта. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Резиуан Мирзов, Алексей Козлов и&nbsp;арбитр встречи Сергей Лапочкин.«Это безобразие, руки опускаются». Президент «Ростова» Арутюнянц — о матче с «Химками»

— К чему же пришла экспертно-судейская комиссия по эпизоду с отмененным голом Соу?

— Судьи, работавшие ВАР, ошиблись. 7 членов комиссии против одного.

— То есть Иван Сиденков допустил ошибку?

— Да.

— И все-таки один эксперт выступил в его поддержку.

— Да. Но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.

— Сколько матчей теперь пропустит Сиденков?

— Две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы ВАР. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком. Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди.

— К Лапочкину, получается, вопросов не было?

— Нет.

— При этом Андрей Червчиенко в одном из интервью назвал его подлецом...

— Я бы не хотел комментировать высказывания экспертов. Лично я твердо убежден, что вины Лапочкина в том эпизоде нет никакой. Он очень уверенно отработал матч.

17&nbsp;марта. Волгоград. &laquo;Ротор&raquo; (Волгоград)&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (Ростов-на-Дону)&nbsp;&mdash; 0:4. Судейская бригада и&nbsp;капитаны команд перед началом встречи.«Зачем издеваться над слабыми командами?!» Хацкевич — о судействе в матче с «Ростовом»

— Как вы реагировали на информацию о том, что «Ростов» может бойкотировать игру с «Ротором»?

— Это эмоциональная составляющая. Но я не слышал таких слов от руководства «Ростова». Никто не высказывал желания не ехать на матч с «Ротором».

— Как бы оценили работу Левникова на матче «Ротор» — «Ростов»? Много вопросов возникло по первому голу гостей. Даже Валерий Карпин признал, что там был фол.

— Пока нет вердикта. Не разбирали эту игру.

— Вопрос про игру ЦСКА — «Зенит». Верно ли был назначен пенальти в ворота армейцев за руку Мариу Фернандеса?

— Тоже нет решения. По этой игре больше волнует другой вопрос.

— Какой?

17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Иорь Акинфеев спасает ворота армейцев от&nbsp;гола.Гол «Зенита» не засчитан ошибочно? Чтобы это определить, нужны миллионы долларов

— Насколько правильно были расположены камеры, которые бы позволили определить, пересек ли мяч линию ворот ЦСКА или нет. С некоторых ракурсов было совершенно очевидно, что мяч пересек эту линию. Однако, к сожалению, более четкой картинки с другой стороны мы не получили. Почему-то с другой стороны камеры не оказалось... Сейчас мы разбираемся, почему так произошло.

— Но вы склоняетесь к тому, что надо было засчитывать гол «Зенита»?

— Да, я разделяю это мнение.

(Виталий Айрапетов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...