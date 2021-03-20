«Не хочется ломать карьеру Сиденкову. Он пропустит две игры». Глава судейского комитета РФС о скандальном матче «Химки» — «Ростов»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал «СЭ» о решении ЭСК по матчу 22-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Ростов» (1:0). Арбитры не засчитали гол форварда дончан Али Соу.
— К чему же пришла экспертно-судейская комиссия по эпизоду с отмененным голом Соу?
— Судьи, работавшие ВАР, ошиблись. 7 членов комиссии против одного.
— То есть Иван Сиденков допустил ошибку?
— Да.
— И все-таки один эксперт выступил в его поддержку.
— Да. Но, тем не менее, мне кажется, результат голосования убедителен.
— Сколько матчей теперь пропустит Сиденков?
— Две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы ВАР. И, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком. Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном. Мы бы хотели, чтобы у нас работали универсальные люди.
— К Лапочкину, получается, вопросов не было?
— Нет.
— При этом Андрей Червчиенко в одном из интервью назвал его подлецом...
— Я бы не хотел комментировать высказывания экспертов. Лично я твердо убежден, что вины Лапочкина в том эпизоде нет никакой. Он очень уверенно отработал матч.
— Как вы реагировали на информацию о том, что «Ростов» может бойкотировать игру с «Ротором»?
— Это эмоциональная составляющая. Но я не слышал таких слов от руководства «Ростова». Никто не высказывал желания не ехать на матч с «Ротором».
— Как бы оценили работу Левникова на матче «Ротор» — «Ростов»? Много вопросов возникло по первому голу гостей. Даже Валерий Карпин признал, что там был фол.
— Пока нет вердикта. Не разбирали эту игру.
— Вопрос про игру ЦСКА — «Зенит». Верно ли был назначен пенальти в ворота армейцев за руку Мариу Фернандеса?
— Тоже нет решения. По этой игре больше волнует другой вопрос.
— Какой?
— Насколько правильно были расположены камеры, которые бы позволили определить, пересек ли мяч линию ворот ЦСКА или нет. С некоторых ракурсов было совершенно очевидно, что мяч пересек эту линию. Однако, к сожалению, более четкой картинки с другой стороны мы не получили. Почему-то с другой стороны камеры не оказалось... Сейчас мы разбираемся, почему так произошло.
— Но вы склоняетесь к тому, что надо было засчитывать гол «Зенита»?
— Да, я разделяю это мнение.
(Виталий Айрапетов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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