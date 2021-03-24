В среду, 24 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения по итогам матчей 22-го и 23-го туров Тинькофф РПЛ, сообщает сайт РФС.

«Ротор» — «Ростов»

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

«ЦСКА» — «Зенит»

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 1 статьей 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

«Краснодар» — «Динамо»

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Динамо-Москва» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать старшего тренера ФК «Динамо-Москва» г. Москва Шварца С. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

«Уфа» — «Локомотив»

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Уфа» г. Уфа на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать старшего тренера ФК «Уфа» г. Уфа Рахимова Р. на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Cанитарного Регламента Первенства (пункт 3.2.3 Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать футболистов ФК «Локомотив» г. Москва Смолова Ф. и Магкеева С. на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей каждого.

— В соответствии со статьей 104 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 26 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неучастие в организационном совещании — оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

«Рубин» — «Химки»

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

«Арсенал» — ЦСКА

— В соответствии со статьей 64 Дисциплинарного регламента РФС изменить решение КДК РФС от 16 марта 2021 года в отношении ФК «Арсенал» г. Тула, изложив его в следующей редакции:

«В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Арсенал» г. Тула на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 89 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС появление на поле посторонних лица (болельщика ФК «Арсенал» г. Тула) — оштрафовать ФК «Арсенал» г. Тула на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 101 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 22 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе — оштрафовать ФК «Арсенал» г. Тула на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункты 3.3, 3.1.5.2 Санитарного регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Арсенал» г. Тула на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать старшего тренера ФК «Арсенал» г. Тула Ковтуна Ю. на 10 000 (Десять тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 89 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС появление на поле постороннего лица (старшего тренера ФК «Арсенал» г. Тула Ковтуна Ю.) — оштрафовать ФК «Арсенал» г. Тула на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей».