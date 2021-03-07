«Спартак» против «Краснодара» — центральный матч 21-го тура РПЛ. Игра состоится в Москве 7 марта, начало — в 19.00. Эксперты назвали фаворита встречи, а «СЭ» подготовил прогноз с высоким коэффициентом.

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Матч «Спартака» и «Краснодара» — сама по себе яркая афиша, которая всегда привлекает внимание. Сейчас значимость игры особенно высока, ведь обе команды неудачно начали весеннюю часть сезона.

«Спартак» потерпел два поражения со счетом 0:2 — сначала в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Динамо», а затем уже в 20-м туре РПЛ от «Рубина». Причем качество игры красно-белых в обоих случаях вызвало много вопросов — на невезение эти результаты никак не спишешь.

И вот уже начались разговоры о возможной отставке Доменико Тедеско, хотя тренер и так объявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона. Еще недавно красно-белые считались претендентами на титул. Но, если все так пойдет и дальше, могут вообще остаться без еврокубков.

«Краснодар» сыграл четыре матча после рестарта сезона и не одержал ни одной победы. «Быки» дважды проиграли загребскому «Динамо» в Лиге Европы (2:3 и 0:1), устпили «Сочи» в БЕТСИТИ Кубок России (1:2), а в 20-м туре РПЛ разошлись миром с «Уралом» (2:2). Нет ничего удивительного, что на фоне таких результатов напряжение вокруг клуба растет.

Обе команды находятся в кризисе, однако небольшим фаворитом все же можно назвать «Спартак» — красно-белые играют на своем поле, а, кроме того, одержали победу в первом круге (3:1). Да и ситуация с травмированными у «Краснодара» все еще довольно непростая.

БЕТСИТИ дает коэффициент 2.44 на победу «Спартака», 3.00 на выигрыш «Краснодара» и 3.40 на ничью.

В последнее время матчи команд в Москве приносят не так много голов — в последних четырех играх забивалось не больше двух мячей. Пожалуй, и сейчас можно ожидать чего-то подобного, учитывая холодную погоду, тяжелое поле и не слишком убедительную игру «Спартака» в атаке.

Поэтому прогноз «СЭ» — тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 2.00. Повторить эту ставку или выбрать любую другую можно с внушительным фрибетом — получите до 10 000 рублей на первый депозит.