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«Спартак» — «Урал»: Соболев выйдет с первых минут, Погребняк в запасе, Понсе — вне заявки

17:55
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Стали известны составы «Спартака» и «Урала» на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ.

В заявке красно-белых на матч отсутствует нападающий Эсекиэль Понсе. Как сообщил глава департамента по связи с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, у 23-летнего футболиста обнаружили мышечное повреждение.

У «Урала» на скамейке запасных останется нападающий Павел Погребняк, который является воспитанником «Спартака».

Матч «Спартак» — «Урал» состоится сегодня, 18 марта. Начало встречи — в 19.00 (мск).

«Спартак»: Ал. Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс.

«Урал»: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Ар. Максименко.

Запасные: Годзюр, Рыков, Адамов, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Магомадов, Мишкич, Ибрахимай, Погребняк, Панюков.

Спартак — Урал

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