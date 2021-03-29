На заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС решения главного арбитра матча 23-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (2:3) Евгения Кукуляка были признаны правильными.

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу Кукуляка в эпизоде с назначением 11-метрового удара на 41-й минуте матча. Согласно решению комиссии, судья поступил правильно. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника ЦСКА отставлена в сторону, увеличивая площадь тела, и совершает движение к мячу.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с незасчитанным голом в ворота ЦСКА на 82-й минуте матча. Комиссия решила, что и это решение было правильным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру, — говорится в сообщении на сайте РФС. — В частности, гол считается забитым, если «мяч полностью пересек линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила Правила игры», при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот. Поскольку ни судья, ни ВАР не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве ВАР в данный эпизод следует признать верным».