Ларссон — лучший игрок 23-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»
18:54
Подписчики страницы «СЭ» в Instagram выбрали лучшим игроком 23-го тура Тинькофф чемпионата России нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. Футболист сделал дубль в матче с «Уралом» (5:1).
Также на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Зенита» Вендел.
23-летний Ларссон в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах и забил 12 мячей при пяти голевых передачах.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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