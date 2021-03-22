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Ларссон — лучший игрок 23-го тура РПЛ по мнению подписчиков «СЭ»

18:54
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Подписчики страницы «СЭ» в Instagram выбрали лучшим игроком 23-го тура Тинькофф чемпионата России нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. Футболист сделал дубль в матче с «Уралом» (5:1).

Также на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Зенита» Вендел.

23-летний Ларссон в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах и забил 12 мячей при пяти голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CMuRyuXJfMA/

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