Подписчики страницы «СЭ» в Instagram выбрали лучшим игроком 23-го тура Тинькофф чемпионата России нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. Футболист сделал дубль в матче с «Уралом» (5:1).

Также на звание лучшего игрока тура претендовали полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Зенита» Вендел.

23-летний Ларссон в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах и забил 12 мячей при пяти голевых передачах.