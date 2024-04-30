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Семак и «Зенит» вместе еще на пять лет. А кто-то сомневался?

«Зенит» и Семак договорились о новом контракте до 2030 года
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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С тренером договорились о контракте до 2030 года.

У «Зенита» один из худших, если не худший сезон за последние годы. До конца чемпионата четыре тура, а питерцы не только не выиграли титул досрочно (как это уже бывало дважды при Семаке на такой дистанции — в сезонах-2019/20 и -2022/23), но даже не имеют отрыва. У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, питерцы выше только по дополнительным показателям.

Да и эти 50 очков за 26 туров — худший показатель сине-бело-голубых за все время работы Сергея Семака. В двух сезонах за прошлые пять лет на этой дистанции больше очков набирали команды со второго места (51 у ЦСКА в прошлом сезоне, 52 у «Динамо» в позапрошлом), сам «Зенит» всегда имел больше.

Актуальные результаты тоже не радуют — недавно питерцы впервые с 2005 года всухую проиграли два матча РПЛ подряд. Последний раз «Зенит» дважды уступал и не забивал еще при Петржеле, теперь же сильнее оказались «Рубин» и «Динамо».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Андрей Мостовой (справа) против полузащитника &laquo;Динамо&raquo; Луиса Чавеса. Нас ждет чемпионская гонка! «Зенит» сам приглашает соперников на трон

И вот в такой непростой момент, когда вокруг много слухов, а еще больше — разговоров, в «Зените» заявляют о продлении контракта Сергея Семака. В интервью для клубного сайта председателя совета директоров питерцев Елену Илюхину так и спросили — что с контрактом Семака? Ответ на вопрос оказался нужен именно сейчас.

Для чего? Чтобы напомнить всем вокруг, в том числе и сомневающимся (которых прибавилось в последнее время), объективную истину. «Зенит» — все еще сильнейший клуб России. Семак — все еще лучший тренер страны. И их роман крепок как никогда. Здесь даже не важен срок контракта (5 лет, если что), а важен момент, когда об этом объявили. Подразумевается «не сомневайтесь — Сергею Богдановичу доверяют».

Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И Семак такое доверие абсолютно заслужил. Его время в «Зените» — настоящая эпоха, когда был построен один из сильнейших клубов в истории России. Что говорить — даже слабейшая версия «Зенита» (нынешняя) все еще не по зубам конкурентам. В важных встречах, будь это игра в чемпионате с «Краснодаром» или в Кубке с «Динамо» или «Спартаком», питерцы безальтернативны.

Даже такой «Зенит» все еще идет на первом месте, статистическая платформа Opta называет его главным фаворитом в гонке за титул (60%), в Кубке тоже идет борьба в Пути РПЛ. Да, есть кризис — но за плечами Семака столько кризисов, перестроений и экспериментов и вместе с тем побед, что думать о каком-то недоверии или вообще отставке было бы просто смешно. В конце концов, именно при российском специалисте клуб поймал золотую волну, чего не было при авторитетных Манчини и Луческу.

Сергей Семак, Карло Анчелотти. Семак — русский Анчелотти. Их любят футболисты, они не ругаются из-за трансферов и предоставляют свободу в атаке

Своим объявлением «Зенит» посылает всем сигнал — чем бы ни закончился этот сезон, ничего не изменится. Команда будет построена заново, если это будет нужно, и возглавит ее тот же человек, который победоносно делал это в прошлые годы. Все поправимо. Время всем возвращаться в реальность. Болельщикам «Зенита» — не переживать. Конкурентам — работать. Сергею Семаку — спокойно завершать сезон. Сегодня узнали: точно не последний в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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