Семак и «Зенит» вместе еще на пять лет. А кто-то сомневался?
У «Зенита» один из худших, если не худший сезон за последние годы. До конца чемпионата четыре тура, а питерцы не только не выиграли титул досрочно (как это уже бывало дважды при Семаке на такой дистанции — в сезонах-2019/20 и -2022/23), но даже не имеют отрыва. У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, питерцы выше только по дополнительным показателям.
Да и эти 50 очков за 26 туров — худший показатель сине-бело-голубых за все время работы Сергея Семака. В двух сезонах за прошлые пять лет на этой дистанции больше очков набирали команды со второго места (51 у ЦСКА в прошлом сезоне, 52 у «Динамо» в позапрошлом), сам «Зенит» всегда имел больше.
Актуальные результаты тоже не радуют — недавно питерцы впервые с 2005 года всухую проиграли два матча РПЛ подряд. Последний раз «Зенит» дважды уступал и не забивал еще при Петржеле, теперь же сильнее оказались «Рубин» и «Динамо».
И вот в такой непростой момент, когда вокруг много слухов, а еще больше — разговоров, в «Зените» заявляют о продлении контракта Сергея Семака. В интервью для клубного сайта председателя совета директоров питерцев Елену Илюхину так и спросили — что с контрактом Семака? Ответ на вопрос оказался нужен именно сейчас.
Для чего? Чтобы напомнить всем вокруг, в том числе и сомневающимся (которых прибавилось в последнее время), объективную истину. «Зенит» — все еще сильнейший клуб России. Семак — все еще лучший тренер страны. И их роман крепок как никогда. Здесь даже не важен срок контракта (5 лет, если что), а важен момент, когда об этом объявили. Подразумевается «не сомневайтесь — Сергею Богдановичу доверяют».
И Семак такое доверие абсолютно заслужил. Его время в «Зените» — настоящая эпоха, когда был построен один из сильнейших клубов в истории России. Что говорить — даже слабейшая версия «Зенита» (нынешняя) все еще не по зубам конкурентам. В важных встречах, будь это игра в чемпионате с «Краснодаром» или в Кубке с «Динамо» или «Спартаком», питерцы безальтернативны.
Даже такой «Зенит» все еще идет на первом месте, статистическая платформа Opta называет его главным фаворитом в гонке за титул (60%), в Кубке тоже идет борьба в Пути РПЛ. Да, есть кризис — но за плечами Семака столько кризисов, перестроений и экспериментов и вместе с тем побед, что думать о каком-то недоверии или вообще отставке было бы просто смешно. В конце концов, именно при российском специалисте клуб поймал золотую волну, чего не было при авторитетных Манчини и Луческу.
Своим объявлением «Зенит» посылает всем сигнал — чем бы ни закончился этот сезон, ничего не изменится. Команда будет построена заново, если это будет нужно, и возглавит ее тот же человек, который победоносно делал это в прошлые годы. Все поправимо. Время всем возвращаться в реальность. Болельщикам «Зенита» — не переживать. Конкурентам — работать. Сергею Семаку — спокойно завершать сезон. Сегодня узнали: точно не последний в Санкт-Петербурге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3