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Сегодня, 19:25

Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу

Алина Савинова
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Дэвид Мойес.
Фото AFP

«Спартак» заинтересован в кандидатуре главного тренера «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, сообщает Daily Mail.

Действующее соглашение 61-летнего специалиста с английским клубом рассчитано до конца текущего сезона и, скорее всего, не будет продлено. По информации источника, на фоне текущего положения Мойеса красно-белые связывались с окружением шотландского тренера с вопросом: «Готов ли он возглавить Спартак летом?». Однако отмечается, что Моейс не рассматривает вариант со «Спартаком». Пока он полностью сосредоточен на оставшейся части сезона в АПЛ.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что к Мойесу обращались не представили клуба, а посредники.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. По итогам 26 туров красно-белые занимают четвертое место в чемпионате России с 42 очками.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13366963/David-Moyes-receives-SHOCK-inquiry-European-club-amid-uncertainty-future-West-Ham-ahead-talks-owner-David-Sullivan-end-season.html
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дэвид Мойес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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