Daily Mail: «Спартак» проявляет интерес к тренеру «Вест Хэма» Мойесу

«Спартак» заинтересован в кандидатуре главного тренера «Вест Хэм» Дэвида Мойеса, сообщает Daily Mail.

Действующее соглашение 61-летнего специалиста с английским клубом рассчитано до конца текущего сезона и, скорее всего, не будет продлено. По информации источника, на фоне текущего положения Мойеса красно-белые связывались с окружением шотландского тренера с вопросом: «Готов ли он возглавить Спартак летом?». Однако отмечается, что Моейс не рассматривает вариант со «Спартаком». Пока он полностью сосредоточен на оставшейся части сезона в АПЛ.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что к Мойесу обращались не представили клуба, а посредники.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. По итогам 26 туров красно-белые занимают четвертое место в чемпионате России с 42 очками.