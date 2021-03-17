РПЛ, 23-й тур: расписание всех матчей
17:00
23-й тур Тинькофф-Чемпионата России.
Ротор — Ростов
17 марта. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 18.00 (Матч ТВ)
Ахмат — Арсенал
17 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.00 (Матч Премьер)
ЦСКА — Зенит
17 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 20.00 (Матч ТВ)
Уфа — Локомотив
18 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник». 17.00 (Матч Премьер)
Спартак — Урал
18 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч ТВ)
Краснодар — Динамо
18 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер)
Сочи — Тамбов
19 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Футбол 1)
Рубин — Химки
19 марта. Казань. Стадион «Центральный». 19.00 (Матч Премьер)
Опрос
проголосовало: 3627Все опросы
Как закончится матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит»?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...