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РПЛ, 23-й тур: расписание всех матчей

17:00
23-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

Ротор — Ростов
17 марта. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 18.00 (Матч ТВ)

Ротор — Ростов

Ахмат — Арсенал
17 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.00 (Матч Премьер)

Ахмат — Арсенал Т

ЦСКА — Зенит
17 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 20.00 (Матч ТВ)

ЦСКА — Зенит

Уфа — Локомотив
18 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник». 17.00 (Матч Премьер)

Уфа — Локомотив

Спартак — Урал
18 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч ТВ)

Спартак — Урал

Краснодар — Динамо
18 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер)

Краснодар — Динамо

Сочи — Тамбов
19 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч Футбол 1)

Сочи — Тамбов

Рубин — Химки
19 марта. Казань. Стадион «Центральный». 19.00 (Матч Премьер)

Рубин — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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