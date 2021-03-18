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В «Спартаке» объяснили отсутствие Понсе в заявке на матч с «Уралом»

17:49
Эсекиэль Понсе и Никола Моро. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе и Никола Моро. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», аргентинский нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе пропускает матч 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» из-за повреждения. 23-летний футболист не поедет в расположение олимпийской сборной Аргентины.

Глава департамента по связи с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил «СЭ» эту информацию.

«У Понсе мышечное повреждение, получил на тренировке, — сказал Фетисов «СЭ». — Матч с «Уралом» он пропустит, в сборную, вероятнее, не поедет. Надеемся, что восстановится до конца пауза на матчи сборных».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня, 18 марта, на «Открытие Арене». Начало — в 19:00 мск.

(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)

Стартовые составы команд — здесь.

Спартак — Урал

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