В «Спартаке» объяснили отсутствие Понсе в заявке на матч с «Уралом»
17:49
По данным «СЭ», аргентинский нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе пропускает матч 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» из-за повреждения. 23-летний футболист не поедет в расположение олимпийской сборной Аргентины.
Глава департамента по связи с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил «СЭ» эту информацию.
«У Понсе мышечное повреждение, получил на тренировке, — сказал Фетисов «СЭ». — Матч с «Уралом» он пропустит, в сборную, вероятнее, не поедет. Надеемся, что восстановится до конца пауза на матчи сборных».
Матч «Спартак» — «Урал» пройдет сегодня, 18 марта, на «Открытие Арене». Начало — в 19:00 мск.
(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)
Стартовые составы команд — здесь.
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