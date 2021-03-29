ЭСК РФС: судья правильно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 80-й минуте матча с «Динамо»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:3) с засчитанным голом на 80-й минуте матча.

«Решение комиссии: судья правильно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство между нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным и защитником «Краснодара» несет игровой характер, контакт происходит тело в тело в борьбе за позицию и находящийся на игровом расстоянии мяч. Ряд членов Комиссии допускают в данном эпизоде возможность применения судьей персональной трактовки действий нападающего и, в связи с этим, не ожидают вмешательства ВАР в его действия, учитывая ракурс, под которым арбитр изначально видел момент на футбольном поле», — говорится в объяснении на сайте РФС.