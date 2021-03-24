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Ахметов избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Зенитом»

21:45
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В среду, 24 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором был рассмотрен эпизод матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (2:3), который привел к удалению полузащитника красно-синих Ильзата Ахметова.

«В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к футболисту ПФК ЦСКА г. Москва Ахметову И. помимо автоматической», — говорится в пресс-релизе.

Футболист получил красную карточку на 53-й минуте после удара по ногам полузащитника гостей Далера Кузяева.

После игры Ахметов принес извинения в социальных сетях за это нарушение.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213334

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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