Ахметов избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Зенитом»

В среду, 24 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором был рассмотрен эпизод матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (2:3), который привел к удалению полузащитника красно-синих Ильзата Ахметова.

«В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к футболисту ПФК ЦСКА г. Москва Ахметову И. помимо автоматической», — говорится в пресс-релизе.

Футболист получил красную карточку на 53-й минуте после удара по ногам полузащитника гостей Далера Кузяева.

После игры Ахметов принес извинения в социальных сетях за это нарушение.