Кавазашвили о решении перенести 22-й тур РПЛ в интересах сборной: «Они были обязаны это сделать»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили прокомментировал решение РПЛ перенести 22-й тур российского чемпионата ради мартовских матчей сборной .

«Они были обязаны это сделать, потому что шуметь, проявлять недовольство клубы будут на 100%, но это лишь потому, что хозяевам футбольных плевать на сборную команду России. У них свои интересы, они вкладывают деньги в клуб, имеют большие затраты, тем более, что за 2 года пандемии пополнение их бюджета снизилось из-за отсутствия зрителей. Естественно, они и раньше не очень благословляли действия по отношению к сборной. Раньше ЦСКА даже в сборную футболистов не отпускал», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее о решении перенести 22-тур Тинькофф РПЛ рассказал генеральный директор ЦСКА после общего собрания РПЛ, где президентом лиги был избран Ашот Хачатурянц. Полномочия президента лиги действуют пять лет.