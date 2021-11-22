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КДК РФС не будет наказывать Гончаренко по итогу матча со «Спартаком»

14:20
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко не будет дополнительно наказан за поведение в матче против «Спартака».

«Гончаренко получил желтую карточку, так в рапорте и написано. Дополнительных санкций к нему применяться не будет», — сказал Григорьянц «СЭ».

Гончаренко получил желтую карточку в концовке первого тайма матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Он активно высказывал недовольство работой арбитров, а также задерживал продолжение матча. Тренер не возвращал мяч в игру, когда форвард красно-белых хотел ввести его из аута.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак
Голы
Кордоба, 16 (1:0), Соболев, 45 (1:1), Крыховяк, 61 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Кайо Вилена Петров (Спаич, 62 ) Крыховяк Черников Сперцян (Чернов, 90 ) Кабелла Ионов (Классон, 62 ) Кордоба
Спартак
Селихов Жиго Кофрие (Рассказов, 71) Джикия Умяров Игнатов Айртон (Ломовицкий, 83) Мозес Промес Соболев Ларссон
Предупреждения
Черников 33, Сперцян 66, Вилена 74  -  Умяров 10, Кофрие 56, Айртон 59
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры