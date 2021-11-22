КДК РФС не будет наказывать Гончаренко по итогу матча со «Спартаком»
14:20
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко не будет дополнительно наказан за поведение в матче против «Спартака».
«Гончаренко получил желтую карточку, так в рапорте и написано. Дополнительных санкций к нему применяться не будет», — сказал Григорьянц «СЭ».
Гончаренко получил желтую карточку в концовке первого тайма матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Он активно высказывал недовольство работой арбитров, а также задерживал продолжение матча. Тренер не возвращал мяч в игру, когда форвард красно-белых хотел ввести его из аута.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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