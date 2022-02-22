Шварц: «Нет смысла сравнивать трансферную политику «Динамо» с другими клубами. У нас своя дорога»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему клуб не купил в зимнее трансферное окно никого, кроме нападающего Федора Смолова.

«Нет смысла сравнивать трансферную политику «Динамо» с другими клубами, — приводит слова Шварца официальный сайт московского клуба. — Мы идем своим собственным путем. Всегда надо анализировать, какие игроки есть у тебя под рукой. Не берусь оценивать конкурентов, зачем им много трансферов, но у нас есть понятная структура. Но хочу успокоить болельщиков: у нас своя дорога, своя стратегия. Мы ей следуем и ни на кого не оглядываемся».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

26 февраля «Динамо» сыграет на выезде с «Химками» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.