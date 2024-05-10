Конате стал лучшим бомбардиром «Ахмата» в РПЛ

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате стал лучшим бомбардиром грозненцев в РПЛ.

Мяч в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в 28-м туре чемпионата стал для форварда 29-м в турнире за «Ахмат». Конате обошел в списке Маурисио (28).

В первую шестерку лучших бомбардиров клуба в РПЛ идут также Аблай Мбенг (22 гола), Бернард Бериша (22), Игорь Лебеденко (20) и Аилтон (20).