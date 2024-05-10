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Сегодня, 18:28

Гендиректор «Ахмата» назвал главные изменения в команде при Адиеве

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Команда может выдохнуть только тогда, когда выиграет в двух оставшихся матчах и когда закончится чемпионат. Потом будем думать, почему в этом сезоне было так сложно. Самое главное изменение в команде при Адиеве — это пять побед подряд. В той ситуации, которой мы оказались, нужно говорить не о красоте футбола. А о том, чтобы биться, забирать очки и выйти из опасной зоны турнирной таблицы. С этим успехом команда будет готовиться к оставшимся играм», — сказал Айдамиров «СЭ».

Победа над самарским клубом стала для «Ахмата» пятой кряду в РПЛ. На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

19 мая «Ахмат» проведет домашний матч с «Зенитом».

Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
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