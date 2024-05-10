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Таранов: «Осинькин заслужил шанс работать в топ-клубе РПЛ»

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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов ответил на вопрос, заслужил ли главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин приглашение в один из топ-клубов РПЛ.

«Я с детства знаю этого специалиста, нам довелось поработать в юношеской сборной. И по мне, Игорь Витальевич — такой тренер подрастающего поколения, именно для молодых ребят, которые только-только себя начинают зарекомендовывать в большом футболе. Что касается опыта работы Игоря Витальевича с какими-то большими командами, я понимаю, что его еще нет. Конечно, было бы очень интересно за этим понаблюдать. То, что он заслужил такой шанс, — это без сомнений», цитирует Таранова «РБ Спорт».

58-летний Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. В нынешнем сезоне самарский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 28 матчах.

Контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: «РБ Спорт»
Иван Таранов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
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Рубин – Ростов
 - : -
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Спартак – Краснодар
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 - : -
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