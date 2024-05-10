«Ахмат» выиграл пятый матч в РПЛ подряд — это повторение рекорда при Черчесове в 2012-м

«Ахмат» в гостях обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

Победа стала для команды Магомеда Адиева пятой подряд в играх чемпионата. Грозненцы повторили клубный рекорд, который был установлен в 2012 году под руководством тренера Станислава Черчесова.

В этом сезоне РПЛ «Ахмат» стал первой командой, одержавшей пять побед подряд.