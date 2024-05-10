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Сегодня, 09:03

Иванов: «Мостовой не тренировать «Спартак» хочет, а получать зарплату Абаскаля или Тедеско»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Олег Иванов прокомментировал желание экс-игрока сборной России Александра Мостового стать главным тренером красно-белых.

Ранее Мостовой неоднократно критиковал «Спартак» за назначение иностранных тренеров, которые не достигли заметных успехов во время футбольной карьеры.

«Есть у меня ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год. Думаю, если ему сказать: «Саш, поработай полгода без зарплаты, покажи себя» — не согласится», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В составе красно-белых он дважды стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

В августе 2022 года Мостовой стал главным тренером команды AMC Fight Nights из медиалиги. Он не работал в профессиональных клубах.

В мае этого года генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пригласил Мостового на стажировку в нижегородский клуб. Мостовой заявил, что готов принять приглашение.

Источник: «Чемпионат»
Александр Мостовой
Олег Иванов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
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 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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