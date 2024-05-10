Селюк — о достижении Конате: «Стать лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» — большая честь»
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в комментарии для «СЭ» оценил игру футболиста в текущем сезоне РПЛ.
В матче 28-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) 26-летний форвард отличился забитым мячом и возглавил список лучших бомбардиров в истории грозненского клуба.
«Стать лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» — большая честь для Конате. Мохамед в очень хорошей форме. У «Ахмата» всегда был очень серьезный настрой. После поражения 1:7 от «Балтики» были сделаны правильные выводы. И мы видим, что команда как заведенная. В конце чемпионата многие играют расхлябанно, думая об отпуске, а «Ахмат» настроен по боевому. Название клуба говорит само за себя. Думаю, что они сто процентов остаются в РПЛ на следующий сезон. Они выполнили эту задачу. Одним из участников побед был Мохамед.
Он неплохо сработался с Адиевым. Но нужно отдать должное его партнерам. Бериша и Садулаев хорошо себя показывают. Вся команда настроена по боевому и помогла Мохамеду забить 4 мяча в последних 4 матчах. Без команды никуда. Он благодарен команде. Думаю, что команда прислушивается к тренеру. Конате стал получать больше мячей и больше забивать», — сказал Селюк «СЭ».
В текущем сезоне Конате провел 33 матча за «Ахмат» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3