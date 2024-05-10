«Балтика» сыграет с «Динамо» в 28-м туре РПЛ в субботу, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Балтика» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Калининградский клуб набрал 26 очков и занимает 15-е место в таблице чемпионата. Бело-голубые располагаются на 3-й строчке премьер-лиги, в их активе — 50 баллов.

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