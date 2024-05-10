Агент Гарсия: «Игровое время Педро? Это решение Семака»

Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентом которого является нападающий «Зенита» Педро, прокомментировал игровое время футболиста в петербургском клубе.

В последних 6 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах 18-летний бразилец лишь дважды выходил в стартовом составе, в общей сложности проведя на поле 157 минут.

«Игровое время Педро? Это решение тренера. Больше мне нечего об этом сказать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Педро отыграл 11 матчей, отличившись 3 забитыми мячами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до декабря 2028 года.