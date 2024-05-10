Соболев: «Джикия — наш вожак, который всех мотивирует. Капитан номер один»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о защитнике московского клуба Георгии Джикии.

8 мая агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, сообщил о том, что игрок готовится к матчу 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» в общей группе. Ранее футболист восстанавливался от травмы.

«Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Даже если не выходит на поле. Бывает, что оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает и подсказывает. Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, в том числе я. Но Джикия — капитан номер один», — цитирует Соболева официальный сайт красно-белых.

В текущем сезоне 30-летний Джикия отыграл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до конца мая 2024 года.

11 мая «Спартак» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в матче 28-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.30 мск.