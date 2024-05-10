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Соболев: «Джикия — наш вожак, который всех мотивирует. Капитан номер один»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о защитнике московского клуба Георгии Джикии.

8 мая агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, сообщил о том, что игрок готовится к матчу 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» в общей группе. Ранее футболист восстанавливался от травмы.

«Георгий в любом случае наш вожак, который всех мотивирует. Даже если не выходит на поле. Бывает, что оказываюсь рядом с ним на скамейке запасных и поражаюсь, насколько эмоционально он переживает и подсказывает. Многие в этом сезоне надевали капитанскую повязку, в том числе я. Но Джикия — капитан номер один», — цитирует Соболева официальный сайт красно-белых.

В текущем сезоне 30-летний Джикия отыграл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до конца мая 2024 года.

11 мая «Спартак» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в матче 28-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.30 мск.

Источник: ФК «Спартак» (Москва)
Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
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Факел – Урал
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