Мейра с иронией ответил на вопрос о Фернандесе в «Зените»: «Хорошо поменяет клуб»

Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе в клуб бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Фернандес хорошо поменяет клуб, ха-ха. Должен ли он реагировать на критику? Ему придется. Это нормально в футболе», — сказал Мейра «СЭ».

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Позже стало известно, что 32-летний футболист 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.