Боснийский нападающий «Балтики», сообщил, что не испытывает проблем с национальной сборной
Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина в разговоре с «СЭ» после товарищеского матча против «Локомотива» (1:0) высказался о ситуации со сборной Боснии и Герцеговины.
«Я перешел в Россию год назад. Мне нравится здесь. Нет никаких преград. Могу ли я быть вызванным в сборную? Да, могу. Приглашений не получал еще», — сказал Гузина «СЭ».
29-летний босниец выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча, в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. Гузина еще не вызывался в сборную Боснии и Герцеговины.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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