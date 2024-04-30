Могучий камбэк «Ростова»: перевернули игру с «Оренбургом» за 15 минут! До топ-4 — два очка
Чем ближе к финишу, тем более непредсказуемым становится РПЛ. Речь даже не о чемпионской гонке или борьбе за выживание. Взять «Ростов» из середины таблицы: еще недавно казалось, что все претензии клуба отстрелил «Спартак», ультимативно победив на выезде — 5:1. Но команда Валерия Карпина собрались и выжала максимум из двух матчей на неделе!
После успеха с «Уралом» (1:0) южанам предстояло дома биться с «Оренбургом» — куда более неприятным соперником. Учитывая, что в составе хозяев были потери (из-за травм выпали Песьяков и Мохеби), а также сверхмотивацию гостей (в отличие от «Ростова», им жизненно необходимы очки), победа изначально выглядела довольно трудной задачей.
Но «Ростов» об этом будто не думал: с первых минут забрал мяч и не отдавал его до финального свистка. Впрочем, даже тотальное доминирование и контроль не спасло от гола, который южане привезли сами себе.
Сако запутался на фланге обороны и упустил мяч, а Медведев выронил его после прострела — прямо на грудь Щетинину. В суматохе шустрее всех оказался Хорди Томпсон, который и открыл счет.
После неожиданного начала (гол «Оренбурга» совсем не вытекал из игры) «Ростов» перешел в режим штурма, в котором Сысуев спасал, защитники блокировали удары и держались достойно весь первый тайм.
Во втором ничего не изменилось. «Оренбург» все еще играл дисциплинированно, «Ростов» все так же неистово наступал. В какой-то момент сложилось впечатление, что команда Деограсии выстоит — настолько уверенно она смотрелась в обороне! Но у «Ростова» были другие планы.
Все решили замены Карпина. Вышедший во втором тайме Уткин на 81-й минуте точно навесил на голову Роналдо — бразилец спокойно переправил мяч в ворота. Для нападающего это уже четвертый гол в апреле — и на этом его подвиги не закончились.
Уже в добавленное время, когда главный арбитр Чебан, казалось, готов был свистнуть об окончании игры, «Ростов» провел последнюю атаку: мяч запрыгал по штрафной, Роналдо вновь обработал его головой, но на этот раз отправил Комличенко. Николай не растерялся и забил — впервые с августа в рамках РПЛ!
Футболисты толпой побежали праздновать победный мяч к скамейке — и их можно понять. «Ростов» не только вырвал победу в концовке, но и максимально приблизился к топ-4 — теперь до него всего два очка.
А вот на «Оренбург» было больно смотреть — команда Деограсии не только упустила победу, но и упустила шанс выкарабкаться из зоны стыков. В оставшихся турах их ждет очень непростая борьба за сохранение прописки в премьер-лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|1 : 1
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|0 : 0
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3