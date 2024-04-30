Трагедия для команды Деограсии.

Чем ближе к финишу, тем более непредсказуемым становится РПЛ. Речь даже не о чемпионской гонке или борьбе за выживание. Взять «Ростов» из середины таблицы: еще недавно казалось, что все претензии клуба отстрелил «Спартак», ультимативно победив на выезде — 5:1. Но команда Валерия Карпина собрались и выжала максимум из двух матчей на неделе!

После успеха с «Уралом» (1:0) южанам предстояло дома биться с «Оренбургом» — куда более неприятным соперником. Учитывая, что в составе хозяев были потери (из-за травм выпали Песьяков и Мохеби), а также сверхмотивацию гостей (в отличие от «Ростова», им жизненно необходимы очки), победа изначально выглядела довольно трудной задачей.

Но «Ростов» об этом будто не думал: с первых минут забрал мяч и не отдавал его до финального свистка. Впрочем, даже тотальное доминирование и контроль не спасло от гола, который южане привезли сами себе.

Сако запутался на фланге обороны и упустил мяч, а Медведев выронил его после прострела — прямо на грудь Щетинину. В суматохе шустрее всех оказался Хорди Томпсон, который и открыл счет.

После неожиданного начала (гол «Оренбурга» совсем не вытекал из игры) «Ростов» перешел в режим штурма, в котором Сысуев спасал, защитники блокировали удары и держались достойно весь первый тайм.

Во втором ничего не изменилось. «Оренбург» все еще играл дисциплинированно, «Ростов» все так же неистово наступал. В какой-то момент сложилось впечатление, что команда Деограсии выстоит — настолько уверенно она смотрелась в обороне! Но у «Ростова» были другие планы.

Все решили замены Карпина. Вышедший во втором тайме Уткин на 81-й минуте точно навесил на голову Роналдо — бразилец спокойно переправил мяч в ворота. Для нападающего это уже четвертый гол в апреле — и на этом его подвиги не закончились.

Уже в добавленное время, когда главный арбитр Чебан, казалось, готов был свистнуть об окончании игры, «Ростов» провел последнюю атаку: мяч запрыгал по штрафной, Роналдо вновь обработал его головой, но на этот раз отправил Комличенко. Николай не растерялся и забил — впервые с августа в рамках РПЛ!

Футболисты толпой побежали праздновать победный мяч к скамейке — и их можно понять. «Ростов» не только вырвал победу в концовке, но и максимально приблизился к топ-4 — теперь до него всего два очка.

А вот на «Оренбург» было больно смотреть — команда Деограсии не только упустила победу, но и упустила шанс выкарабкаться из зоны стыков. В оставшихся турах их ждет очень непростая борьба за сохранение прописки в премьер-лиге.