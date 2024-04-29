Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер
Сергей Бобровский в свои 35 лет вновь вошел во вратарскую элиту НХЛ. По крайней мере так считают генменеджеры клубов лиги, включившие российского голкипера в число трех претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.
Уже не принято вспоминать, какую критику получал Бобровский в первые годы после подписания контракта с «Флоридой», надо признать, критику абсолютно заслуженную. Но за последние два сезона Боб показал, что его контракт нельзя считать неудачей для «Пантерз».
Конкурентами Сергея за «Везину» стали Тэтчер Демко из «Ванкувера» и Коннор Хеллибак из «Виннипега». Если смотреть статистику, то Бобровский лучше обоих по числу сухих матчей и коэффициенту надежности.
Но стоит залезть чуть глубже, и россиянин тут же становится аутсайдером. Разница между пропущенными шайбами и их ожидаемым количеством делает фаворитом Хеллибака: вратарь «Виннипега» должен был пропустить на 33 гола больше, чем он реально пропустил. Вторым по этой метрике идет Демко — 22 гола. А Сергей Бобровский не входит даже в пятерку.
Журналист The Athletic Джесси Грейнджер тоже считает, что российского вратаря не должно быть в топ-3.
«Хеллибак и Демко — достойные кандидаты. Лично я бы поставил Биннингтона третьим. Бобровский провел отличный сезон, но для меня он не вошел бы и в пятерку лучших. Странно видеть его здесь», — написал Грейнджер.
Удивлен наличием россиянина в списке финалистов и журналист ESPN Грег Вышински: «Сергей Бобровский не был даже лучшим вратарем своей команды, не говоря о топ-3 в НХЛ».
Тем не менее уже восьмой год подряд российские вратари попадают в топ-3 номинантов на «Везину». Сам же Бобровский может выиграть эту награду в третий раз за карьеру — абсолютный рекорд среди россиян. Кроме него «Везину» получали Андрей Василевский и Игорь Шестеркин. Оба удостаивались этой награды по разу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 1
|
Даллас - Вегас
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 3
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|29.04
|00:05
|
Нэшвилл – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|29.04
|03:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|2 : 4
|29.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|0 : 1