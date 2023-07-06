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Фернандес прилетит в Санкт-Петербург 10 июля для подписания контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Марио Фернандес 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Отмечается, что участие в Суперкубке России будет зависеть от физического состояния футболиста.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fernandes-priletit-v-sankt-peterburg-10-iyulya-kontrakt-2-1/
Марио Фернандес
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