Фернандес прилетит в Санкт-Петербург 10 июля для подписания контракта

Марио Фернандес 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Отмечается, что участие в Суперкубке России будет зависеть от физического состояния футболиста.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.