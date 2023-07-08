Александров: «Пока, похоже, нам закрыта дорога в европейский футбол»
Защитник «Пари НН» Виктор Александров признался, что на него накатывает отчаяние из-за отстранения российских клубов от еврокубков.
«Накатывает ли отчаяние ? Сто процентов накатывает. Сейчас бы наша молодежка играла с испанцами, немцами, а большие клубы — в еврокубках. У нас ведь отличное поколение: на первом месте в отборочной группе шли. Поигравшие в юношеской сборной Сулейманов, Кравцов, Севикян выходили в РПЛ. Футбол бы прогрессировал. Но сейчас это невозможно. Пока, похоже, нам закрыта дорога в европейский футбол», — цитирует Sport24 Александрова.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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