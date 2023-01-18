Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Если Дзюба перейдет в «Торпедо», это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьет много голов», — сказал Данни «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

15 января стало известно, что форвард может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона-2022/23.