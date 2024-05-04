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Сегодня, 04:06

Фильцов: «Если «Ахмат» одержит победу в матче с «Краснодаром», то не удивлюсь этому»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-вратарь «Краснодара» Александр Фильцов поделился ожиданиями от матча краснодарской команды против «Ахмата» в 27-м туре чемпионата России.

«Интересный матч, потому что «Краснодару» надо выигрывать, а «Ахмат» в последних играх хорошо выступает. «Ахмат» вообще уже три игры подряд выиграл, обыграв даже ЦСКА в гостях. Сейчас начинается кульминация чемпионата, что добавляет интереса.

«Ахмат» очень опасен для «Краснодара». У них своя задача – сохранить место в РПЛ. За счёт того, что «Краснодар» играет дома, у них будет преимущество. Если оценивать форму, то думаю у обеих команд она одинаковая. Но если «Ахмат» одержит в этом матче победу, то не удивлюсь этому. После московской победы над ЦСКА удивляться нечему», – цитирует Legalbet Фильцова.

Матч «Краснодар» – «Ахмат» состоится в субботу, 4 мая. Начало игры – в 19.30 по московскому времени

Источник: https://legalbet.ru/news/filtcov-ne-udivlyus-esli-ahmat-obigraet-krasnodar/
Александр Фильцов
Футбол
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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