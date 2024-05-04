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Билялетдинов: «Руководству «Локомотива» делает честь, что у Галактионова есть определенный кредит доверия»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал работу тренера красно-зеленых Михаила Галактионова.

«В оценке тренерской работы нужно учитывать подбор игроков, который есть в распоряжении специалиста, а также мотивационную составляющую команды. С этим у «Локомотива» вроде все на уровне. Но важным фактором, конечно, является и результат.

Возникает ощущение, что у болельщиков, телезрителей и журналистов тема смены тренера становится самой любимой. Что в прошлом сезоне, что в этом уже много клубов наменяли тренеров. В этом вопросе самое главное — это терпение и мониторинг ситуации. Специалисту нужно дать поработать, чтобы он смог выстроить команду, но при этом нужно следить за тем, чтобы игра команды и форма футболистов постоянно улучшались. А у нас чуть что, так сразу до свидания. Руководству «Локомотива» делает честь, что у Галактионова есть определенный кредит доверия. Человеку нужно дать поработать. Тренерскую деятельность можно сравнить с сезоном посадки, у нас же любят на огородах картошку и разные другие овощи выращивать. Давайте в апреле-мае все посадим, а через месяц требовать, чтобы клубень был размером с кулак», — цитирует Legalbet Билялетдинова.

Источник: https://legalbet.ru/news/bilyaletdinov-o-budushem-galaktionova-v-lokomotive/
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
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 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
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 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
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 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
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 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
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 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
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 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
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 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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