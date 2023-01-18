Мирзоян: «На позиции Тавареша в «Спартаке» играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал возможный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.
«Усиление всегда нужно, даже если есть хорошие игроки, нужно создавать конкуренцию. «Спартаку» нужны хорошие крепкие игроки, естественно, от этого результат будет лучше. В Португалии играют техничные ребята, селекционеры, наверное, изучили Тавареша.
На этой позиции играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила, такого нет, что если мы за него заплатили, то должны ставить его, кто сильнее будет, тот и сыграет. Рыночная цена не всегда правильная, создадут конкуренцию друг другу и кто сильнее будет, то и сыграет», — приводит Metaratings слова Мирзояна.
17 января сообщалось, что «Спартак» практически согласовал трансфер 21-летнего Тавареша.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2