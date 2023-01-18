Мирзоян: «На позиции Тавареша в «Спартаке» играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал возможный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.

«Усиление всегда нужно, даже если есть хорошие игроки, нужно создавать конкуренцию. «Спартаку» нужны хорошие крепкие игроки, естественно, от этого результат будет лучше. В Португалии играют техничные ребята, селекционеры, наверное, изучили Тавареша.

На этой позиции играет Денисов, но после прихода португальца все зависит от Даниила, такого нет, что если мы за него заплатили, то должны ставить его, кто сильнее будет, тот и сыграет. Рыночная цена не всегда правильная, создадут конкуренцию друг другу и кто сильнее будет, то и сыграет», — приводит Metaratings слова Мирзояна.

17 января сообщалось, что «Спартак» практически согласовал трансфер 21-летнего Тавареша.