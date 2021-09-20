Алексей Березуцкий ответил Рую Витории после матча ЦСКА — «Спартак»
22:11
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на комментарий тренера «Спартака» Руя Витории после очного матча команд в рамках 8-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).
— Витория сказал, что «Спартак» был лучше, и ему не повезло, у ЦСКА же был они удар. Как показалось вам?
— Мне не хотелось бы отвечать именно ему. Я уже сказал, что думаю по игре. Игра была равна. Спартак нанес больше ударов, но все были с дальней дистанции. Играли до ошибки.
— Насколько Заболотному легко дается адаптация в клубе, где он вырос?
— Есть ощущение, что он никуда и не уходил. У нас есть игроки, с которыми он вместе был в юношеской команде.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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