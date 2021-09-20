Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алексей Березуцкий ответил Рую Витории после матча ЦСКА — «Спартак»

22:11
Теги:

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на комментарий тренера «Спартака» Руя Витории после очного матча команд в рамках 8-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

— Витория сказал, что «Спартак» был лучше, и ему не повезло, у ЦСКА же был они удар. Как показалось вам?

— Мне не хотелось бы отвечать именно ему. Я уже сказал, что думаю по игре. Игра была равна. Спартак нанес больше ударов, но все были с дальней дистанции. Играли до ошибки.

— Насколько Заболотному легко дается адаптация в клубе, где он вырос?

— Есть ощущение, что он никуда и не уходил. У нас есть игроки, с которыми он вместе был в юношеской команде.

ЦСКА — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
«Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр