Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на комментарий тренера «Спартака» Руя Витории после очного матча команд в рамках 8-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

— Витория сказал, что «Спартак» был лучше, и ему не повезло, у ЦСКА же был они удар. Как показалось вам?

— Мне не хотелось бы отвечать именно ему. Я уже сказал, что думаю по игре. Игра была равна. Спартак нанес больше ударов, но все были с дальней дистанции. Играли до ошибки.

— Насколько Заболотному легко дается адаптация в клубе, где он вырос?

— Есть ощущение, что он никуда и не уходил. У нас есть игроки, с которыми он вместе был в юношеской команде.