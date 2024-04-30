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Сегодня, 14:45

ВАДА наносит ответный удар, вспомнив Валиеву. В агентстве ответили критикам по делу китайских пловцов

В ВАДА объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями китайских пловцов
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Камила Валиева.
Фото «СЭ»
Верим объяснениям всемирных борцов с допингом?

Перед майскими праздниками, когда руководители ВАДА уже собирали свои шампуры и хотели ехать на лондонские и прочие дачи делать барбекю, в организации случился скандал. Прилетело откуда не ждали: Американское антидопинговое агентство USADA обвинило «всемирных» коллег в сокрытии истории от 2021 года, когда перед Олимпиадой у 23 китайских пловцов случился положительный тест на триметазидин. Их оставили в игре, не отстранили, а история всплыла только спустя два с лишним года.

Шашлыки пришлось отложить и выпутываться из скандала. За это время ВАДА уже успели «приложить» Татьяна Тарасова, глава USADA Трэвис Тайгарт (вот так связка!) и многие другие. Илья Авербух предложил эту организацию «вырезать, как фурункул».

Теперь вадовцы подготовились и вышли с заявлением, в котором как будто разъясняют свою позицию. Хотя осадочек (пусть и не триметазидиновый) остался.

Ничего не скрывали

Сначала агентство перечисляет суть дела: CHINADA начало расследование, отправило в ВАДА, а то очень досконально (а как же еще) все проверило, отправило в свой научный отдел, посоветовалось с юристами. И было решено, что подавать иск в CAS не нужно, а имело место загрязнение — так как результаты тестов в течение нескольких часов варьировались от положительных до отрицательных. Далее в дело включилась другая антидопинговая организация — ITA, которая пришла к выводу, что с результатами тестов произошли манипуляции. Но работники ВАДА сами связались с ITA, и «на основании этих расследований не было получено никаких доказательств того, что результаты анализов были сфальсифицированы или представлены неверно. Скорее доказательства ясно показали, что CHINADA представило результаты надлежащим образом».

Тут надо пояснить, что отстранять спортсменов может только китайское агентство, а в случае с Россией — российское. Валиеву в случае с ее пробой отстранили просто на один день.

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Упоминаются в новом файле ВАДА и обвинения от американского агентства USADA — о сокрытии информации. Тут утверждают, что ничего не скрывали, делились информацией с международной федерацией World Aquatics и ITA, но запросили у американцев «дополнительные доказательства». Ответа не пришло.

Несколько раз ВАДА оправдывается, что не подавало апелляцию в CAS, так как Китайское антидопинговое агентство формально не зафиксировало нарушения допинга и не отстраняло спортсменов, а просто решило порасследовать, откуда такие странные результаты анализов. Все положительные тесты были, мол, в плотном диапазоне при низких или очень низких концентрациях, спортсмены тестировались больше одного раза, и их результаты с интервалом в несколько часов колебались между отрицательными и положительными с низкой концентрацией. В общем, была бы у РУСАДА своя лаборатория — можно было бы тоже с Валиевой сослаться на странные результаты.

Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Казалось бы, при чем тут Валиева?

Кстати, Камила в ответах ВАДА упоминается — по понятным причинам: в ее пробе также была найдена низкая концентрация триметазидина, но там апелляция в CAS была подана тут же, и теперь россиянка отбывает срок 4-летней дисквалификации. И дается даже конкретное объяснение, в чем различие двух дел. Нравится вам оно или нет — дело ваше, простите за каламбур.

— Заражение может произойти в различных формах. Каждый из случаев возможного заражения нужно оценивать и проверять — правдоподобен он или нет, соответствует ли он неблагоприятному результату пробы и будет ли принят на базе баланса вероятностей.

Это было сделано в данном случае, и не только не было никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом, но и все имевшиеся доказательства поддерживали версию о загрязнении. Даже не учитывая тот факт, что китайская сторона обнаружила триметазидин на кухне гостиницы, результаты анализов не соответствовали сценарию с намеренным употреблением триметазидина, а скорее с некоторой формой загрязнения.

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Обратный пример: в случае с российской фигуристкой Камилой Валиевой ее изначальное объяснение загрязнения из-за дедушки не соответствовало фармакокинетике триметазидина, поэтому было оспорено ВАДА в судебной инстанции CAS Ad Hoc на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. ВАДА в ходе разбирательства также оспорило последующее объяснение спортсменки о косвенном загрязнении через клубничный десерт, который ей приготовил дедушка. В конечном итоге CAS принял позицию ВАДА о том, что в объяснениях и доказательствах спортсменки есть серьезные недостатки, — говорится в заявлении.

Верите ли вы ВАДА?

Камила Валиева
ВАДА
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