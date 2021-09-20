Ашот Хачатурянц объявил, когда будет назначен новый глава департамента судейства

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что португалец Витор Мелу Перейра станет новым руководителем департамента судейства РФС.

«Перейра? Когда подтверждение? В четверг», — сказал Хачатурянц.

Португалец на этой должности сменит венгра Виктора Кашшаи. 64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ-1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.

В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Греции и Чехии.