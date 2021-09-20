Ашот Хачатурянц объявил, когда будет назначен новый глава департамента судейства
22:08
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что португалец Витор Мелу Перейра станет новым руководителем департамента судейства РФС.
«Перейра? Когда подтверждение? В четверг», — сказал Хачатурянц.
Португалец на этой должности сменит венгра Виктора Кашшаи. 64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ-1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.
В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Греции и Чехии.
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