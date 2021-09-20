Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Ашот Хачатурянц объявил, когда будет назначен новый глава департамента судейства

22:08
Теги:

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что португалец Витор Мелу Перейра станет новым руководителем департамента судейства РФС.

«Перейра? Когда подтверждение? В четверг», — сказал Хачатурянц.

Португалец на этой должности сменит венгра Виктора Кашшаи. 64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ-1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.

В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Греции и Чехии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
«Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
1
Офсайд